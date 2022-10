A ArcelorMittal Tubarão tem uma excelente notícia para estudantes capixabas de nível técnico e superior. A empresa abre hoje, dia 06 de outubro, seu Programa de Estágio 4.0. Serão oferecidas 150 vagas e as inscrições devem ser feitas no link brasil.arcelormittal.com, até o dia 31 de outubro.

Os candidatos devem residir na Grande Vitória. Os estudantes do ensino técnico deverão estar cursando, no turno noturno, pelo menos o primeiro período do curso em 2022 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio. Já os do ensino superior terão que concluir sua graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.

As bolsas-auxílio serão de R$ 935,42 para estudantes de ensino técnico (carga horária de seis horas/dia) e de R$ 1.003,95 para os de ensino superior (carga horária de quatro horas/dia), além de transporte da empresa, alimentação e uniforme.

A seleção dos estagiários será realizada através de triagem de inscrições, prova online (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática e Conhecimentos Gerais), dinâmicas virtuais e exames médicos.

“Essa será uma grande oportunidade para os jovens transformarem suas próprias histórias, aprendendo e crescendo profissionalmente numa empresa que é líder mundial na produção de aço e possui política de Diversidade & Inclusão, oferece trilha de desenvolvimento (com conceitos e oportunidade de conhecer novas tecnologias e metodologias) e ainda reconhecimento para desenvolvimento de projeto ao final do estágio. Os estagiários também poderão desenvolver projetos de melhorias junto às áreas em que atuam, conciliando de forma palpável a teoria com a prática na empresa”, afirmou Juliana Oliveira Almeida, gerente de Pessoas: Atração, Carreira e Cultura.

Ela acrescentou que, sendo uma empresa que valoriza a pluralidade de suas equipes, a ArcelorMittal Tubarão incentiva que mulheres, pessoas com deficiência, diferentes raças, orientações sexuais e identidades de gênero se candidatem às vagas.

As vagas para ensino superior serão destinadas para os seguintes cursos:

Administração

Ciência da Computação

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Comércio Exterior

Direito

Economia

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia Ambiental

Engenharia Controle e Automação

Engenharia da Computação

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Metalúrgica

Engenharia Química

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Jornalismo

Marketing

Nutrição

Psicologia

Publicidade

Química – Bacharel

Relações Internacionais

Sistemas de Informação

Serviço Social

Já as vagas para o ensino técnico estão sendo destinadas para os cursos de:

Técnico Administração

Técnico Automação Industrial

Técnico Contabilidade

Técnico de Refrigeração

Técnico Edificações

Técnico Eletrotécnica

Técnico em Química

Técnico Enfermagem

Técnico Informática

Técnico Logística

Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária

Técnico Mecânica

Técnico Meio Ambiente

Técnico Metalurgia

Técnico Portos

Técnico Segurança do Trabalho

Conteúdo da prova: