O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Polícia Militar do Espírito Santo, deflagrou, nesta quarta-feira (1º/03), a fase ostensiva da “Operação Mateus 5:18”. O caso segue em segredo de justiça.

Tráfico de entorpecentes e crimes. A investigação foi instaurada pelo Gaeco com o objetivo de apurar a atuação de uma associação criminosa atuante no município da Serra e adjacências que, agindo de forma organizada e contínua, dedica-se ao tráfico de entorpecentes e crimes a ele conexos, bem como colher provas das atividades criminosas de seus integrantes.

Mandados de prisão em Guarapari. A deflagração da operação teve como objetivo o cumprimento de nove mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão nos municípios da Serra e Guarapari. Dentre eles, estão relacionados dois advogados, que tiveram a busca e apreensão acompanhadas por representantes da Comissão de Prerrogativas da OAB/ES, em cumprimento de decisão judicial da 1ª Vara Criminal da Serra.

Buscas e apreensões. Além da participação de policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, também estiveram na operação PMs do Batalhão de Missões Especiais (BME) e do 10º Batalhão, que atuaram nas buscas, apreensões de objetos, prisões e conduções dos investigados.