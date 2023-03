Quem está à procura de uma oportunidade profissional ou de uma reinserção no mercado formal de trabalho, em Vila Velha, deve ficar atento às vagas de emprego ofertadas pelo Sine. Neste início de semana, estão sendo disponibilizados mais 89 postos de trabalho em diversas funções, e nas mais variadas áreas de atuação.

Tem oportunidades para técnico de rede (telecomunicações); técnico em fibras ópticas; técnico mecânico; açougueiro; ajudante de açougueiro (comércio); atendente de padaria; auxiliar administrativo; auxiliar de armazenamento; chefe de cozinha; cozinheiro; churrasqueiro; auxiliar de cozinha; auxiliar de pessoal; cabeleireiro tinturista; camareira de hotel; costureira em geral; cuidador de idosos; empregado doméstico; faxineiro; encarregado de alvenaria; garçom; manicure; mecânico de automóvel; mecânico de manutenção de máquinas de construção civil; pedreiro; pintor de obras; psicólogo social; repositor de mercadorias e supervisor comercial, entre outras vagas.

Campeã estadual em geração de empregos

Em Vila Velha, as políticas públicas de atenção ao trabalhador estão apresentando resultados cada vez melhores. Na atual Administração, o município – que em 2022 registrou a maior taxa de crescimento entre as cidades da Região Metropolitana – também ficou no topo do ranking de geração de empregos na Grande Vitória. No ano passado, foram criados 6.400 novos postos de trabalho, o que representa um aumento de 6,87% em relação a 2021, quando foram geradas 5.930 novas vagas. O estoque de empregos, ou seja, o número de pessoas que estão empregadas no município, passou de 93.305, em 2021, para 99.718 empregos, em 2022. Confira as vagas

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, está otimista com a geração de empregos na cidade, que vem aumentando progressivamente, estimulada por um processo de crescimento contínuo que tem como mola propulsora a confiança dos empreendedores no potencial da economia de Vila Velha.

“Os novos postos de trabalho que estão sendo criados no município resultam de uma atuação técnica, administrativa e política, focada no desenvolvimento econômico e social da cidade. A gestão do prefeito Arnaldinho Borgo vem priorizando inúmeros projetos e ações para atrair novas empresas, mais investimentos e, ainda, para melhorar o ambiente de negócios em Vila Velha. Os indicadores mostram que estamos no rumo certo”, pontua o secretário.

Captação de novas vagas

A dedicação e o empenho de toda a equipe que atua na captação das vagas de emprego na cidade estão dando bons frutos: “Nossos agentes continuam em campo de modo permanente, captando novos postos de trabalho. E graças a este esforço, estamos conseguindo ajudar muita gente a encontrar um emprego. Isso é gratificante”, afirma a coordenadora do Sine de Vila Velha, Rogéria Gomes Ramos.

Para concorrer a uma das 106 vagas disponíveis, basta procurar o Sine de Vila Velha, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17h, no subsolo do Boulevard Shopping, acesso “A”, Rodovia do Sol, em Itaparica.