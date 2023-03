Os policiais envolvidos na morte de um rapaz de 17 anos, que estaria algemado, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, já estão presos. A informação é do comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus.

O comandante falou durante coletiva de imprensa no início da noite desta quarta-feira (1º) no Quartel do Comando-Geral, em Vitória, o coronel disse que três policiais haviam sido presos. Em entrevista à imprensa na manhã de quinta-feira (02), Caus afirmou que, são cinco policiais militares presos.

Segundo o comandante, o vídeo que circula na internet não é possível ver todos os envolvidos e que as primeiras informações foram divulgadas quando a ocorrência ainda estava em andamento.

“Diante desses indícios, a Polícia Militar efetuou a detenção dos três militares. Recolheu o vídeo e o boletim de ocorrência. Os três estão sendo ouvidos na sede do 13º Batalhão de São Mateus. Está sendo confeccionado um auto de prisão em flagrante desses policiais. Eles serão trazidos, presos, para o Presídio Militar (no Quartel de Maruípe, em Vitória) e, posteriormente, a prisão será comunicada ao juiz auditor”, explicou o coronel na quarta.

Uma câmera de segurança flagrou toda a ação dos policiais quando o suspeito, já detido, foi baleado por um dos agentes na manhã desta quarta, no bairro São Geraldo. No boletim de ocorrência, confeccionado pelos militares, não há menção de que o jovem, identificado como Carlos Eduardo Rebouças Barros, estaria algemado.

O comandante-geral acrescentou que a Corregedoria da PM acompanha o caso desde o momento em que o vídeo viralizou nas redes sociais. Também disse que o Ministério Público Militar foi acionado. O destino dos policiais será definido de acordo com os trâmites legais.