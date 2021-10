A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran), lançou o edital para o processo seletivo de contratação dos agentes de ordenamento, em caráter temporário. No total, serão 30 vagas e cadastro de reservas. O vencimento/mês é de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), com carga horária de 40 horas semanais. Não será cobrada taxa de inscrição.

As inscrições acontecem de 08 a 10 de novembro diretamente no anexo da Septran, situada na Avenida Oceânica, nº 1462, Ed. Praia da Maruja, Loja 27, Praia do Morro, Guarapari/ES, das 9h às 11h e de 13h às 17h.

O candidato deverá levar todas as documentações solicitadas no edital e atender aos critérios de inscrição. O prazo de validade deste processo seletivo simplificado é de até três meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 4º, inciso I da Lei nº 3.757/2014, e rescindido em qualquer tempo por interesse da Administração.

“A atuação desses profissionais será por meio da Septran, compondo a barreira sanitária de verão, com orientações frente ao combate à Pandemia do Covid-19, entre outros serviços como o ordenamento das orlas”, finalizou o Secretário de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardozo Filho.

O resultado do processo seletivo simplificado será divulgado no site da Prefeitura de Guarapari (www.guarapari.es.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios – DOM/ES www.diariomunicipal.es.gov.br.

Saiba mais no link: https://www.guarapari.es.gov.br/documento?tipo=82