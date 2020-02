Prestes a realizar seu primeiro encontro no Espírito Santo, o Aliança pelo Brasil, partido do Presidente Bolsonaro, se movimenta com o objetivo de ser, proporcionalmente, o Estado com maior número de filiações entre todos no País.

Com um grande número de voluntários, os capixabas têm se destacado no volume de fichas preenchidas, o que está deixando a organização do encontro otimista com relação ao sucesso do evento. “As últimas eleições presidenciais sinalizaram que parte considerável da sociedade deseja um movimento conservador no Brasil. E é nessa direção que nasce o Aliança pelo Brasil”, destaca Dárcio Bracarense, voluntário e único capixaba a assinar a ata de fundação na primeira convenção do partido, no fim de 2019, em Brasília.

Vitória. O primeiro encontro do Aliança pelo Brasil será realizado dia 29 de fevereiro, no Centro de Convenções de Vitória, a partir das 10h. De acordo com Idalecio Carone, convidado pela executiva nacional para ser o anfitrião do evento, o novo partido está próximo de cumprir sua meta inicial no Estado. “Estamos próximos de cumprir nossa missão, resultado direto do empenho de nossos voluntários, da vontade popular e da força do Presidente Bolsonaro no Estado. No dia 29 de fevereiro, as 10h da manhã, o capixaba está convidado a comparecer no Centro de Convenções de Vitória para fazer parte dessa verdadeira aliança pelo Brasil”.

Recentemente, Bracarense e Carone foram a Brasília se reunir com a cúpula do partido e definir detalhes sobre o evento. Ainda em dezembro, Idalecio Carone foi convidado para ser o anfitrião e um dos organizadores do primeiro encontro do Aliança pelo Brasil no Espírito Santo.