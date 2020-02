Na noite do último sábado (15), na madrugada de domingo (16) e na madrugada de segunda-feira (17), a Polícia Militar apreendeu drogas em quatro flagrantes em Guarapari. De acordo com as informações cedidas pela mesma, todos envolvidos nas ocorrências foram detidos. Os menores foram apreendidos. Os demais encaminhados à delegacia juntamente com todo material.

Sábado. No dia 15, por volta das 01h, policiais militares obtiveram informação que estaria ocorrendo uma festa sem autorização – conhecida como “Mandela”, nas proximidades da orla da praia dos namorados, e que estaria havendo consumo e venda de entorpecentes no local. O jovem de 25 anos, J.P.V.S., ao avistar a guarnição policial, tentou fugir, sem sucesso. Com ele foram encontradas 66 pedras de crack, 10 buchas de maconha e o valor de R$120,00 em espécie.

Sábado. Durante a noite, por volta das 21h, em policiamento preventivo no bairro Aeroporto, J.Z.P., 29 anos, tentou fugir ao avistar os policiais, mas também não conseguiu. Com ele foram encontradas 52 pedras de crack, 14 pinos de cocaína, 02 buchas de maconha, 3 pedaços de crack (90g), 1 cordão e um relógio dourados, 1 celular, material para embalo de entorpecentes e R$190,45 em espécie.

Domingo. Na madrugada de domingo (16), por volta das 02h, policiais realizavam patrulhamento no bairro São Gabriel, quando avistaram um menor, de 17 anos, realizando tráfico de drogas. O indivíduo tentou se desfazer de uma sacola e começou a fugir, porém foi alcançado pelos policiais. Com ele foram encontradas 131 pedras de crack, 37 pinos de cocaína, 18 buchas de maconha, 01 papelote de cocaína, R$1512,00 em dinheiro e material para embalo de entorpecentes.

Segunda-feira. Na madrugada de segunda-feira (17), por volta das 01h, em patrulhamento na zona rural de Guarapari, a guarnição policial avistou três indivíduos em atitude suspeita, que tentaram empreender fuga. Após acompanhamento, um indivíduo de 18 anos foi identificado como S.O.J., e com ele foram encontradas 39 pedras de crack, 02 papelotes de cocaína, 12 buchas de maconha e R$30,00 em dinheiro. Após procura nas proximidades, foi encontrada ainda uma espingarda de fabricação caseira calibre 38.