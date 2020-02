Todas as pesquisas realizadas pela Setur, assim como os Indicadores da Economia do Turismo do Espírito Santo, estão disponíveis no Observatório do Turismo.

A Secretaria de Turismo (Setur) dá início, neste sábado (22), a uma pesquisa de demanda turística em dez municípios do Espírito Santo. A atividade segue até o dia 25, terça-feira de Carnaval. Esta é a quarta pesquisa realizada pela Seutur nos últimos meses. Os resultados permitem conhecer o perfil do turista que escolhe o destino capixaba nos períodos do Inverno, Réveillon, Verão e Carnaval e serão disponibilizados no Observatório do Turismo.

“Estamos fechando um ciclo de abordagens aos turistas que visitam nosso Estado. Estas informações são muito importantes para o trabalho da Secretaria e também subsidia todo segmento no planejamento de suas ações”, enfatizou o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

O trabalho será realizado pela empresa Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda., vencedora da licitação feita pela Setur. A coleta de dados é realizada eletronicamente, com registro automático das coordenadas do local visitado por meio de GPS e da gravação do áudio das entrevistas. As equipes estarão nos municípios de Anchieta, Conceição da Barra, Guarapari, Linhares, Marataízes, Piúma, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

A pesquisa de demanda turística permite que os gestores obtenham informações dos turistas a respeito de seu perfil socioeconômico, hábitos de viagem e avaliação dos destinos capixabas, permitindo assim detectar oportunidades de melhoria.

Observatório

A Secretaria de Turismo mantém o site https://observatoriodoturismo.es.gov.br/ que disponibiliza resultados de todas as pesquisas. Além do resultado das pesquisas realizadas pela Setur ao longo dos anos, o Obsrvatório também disponibiliza o acesso aos Indicadores da Economia do Turismo. O monitoramento recém-lançado é um produto elaborado pelas equipes do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e a Gerência de Estudos e Negócios Turísticos da Setur (Gentur). A atualização será trimestral.