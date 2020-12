A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta terça-feira (22). De acordo com os dados, atualmente o estado tem apenas 97 leitos disponíveis para tratar os sintomas da covid-19 e conta com uma taxa de ocupação de 84,9%.

Um dia após o início do verão e prestes a entrar na alta temporada, quando irá receber um grande fluxo de turistas, o Espírito Santo sofre de um aumento nos casos de covid-19. De ontem para hoje, foram registrados 3.175 novos casos da doença, totalizando 230.420 infectados desde o começo da pandemia e uma taxa de ocupação de UTI’s beirando os 85%.

Ao todo o estado tem disponíveis 644 leitos de UTI para covid-19, podendo ser mobilizados mais 71, chegando à um total de 715 leitos, segundo o plano de contingência do governo estadual.

Os leitos de UTI estão distribuídos nas regiões metropolitana, sul, norte e central do estado, e em todas a taxa de ocupação está superior ao 80%. Esta porcentagem só foi superior nos meses de junho e julho, quando a pandemia atingiu o pico no estado, chegando a ter apenas 93 de 693 leitos disponíveis.

Já nas enfermarias, a situação é mais leve, porém ainda sim grave. Os leitos disponíveis estão em apenas 163 de um total de 644 e, semelhante aos leitos de UTI’s, eles estão distribuídos nas quatro regiões do estado, com uma porcentagem de ocupação superior à 67% em todas, com um destaque de 78% na região metropolitana, onde 321 dos 411 ofertados estão ocupados.

Com a ativação do plano de contingência, as enfermarias podem chegar a ter uma ampliação que irá disponibilizar 817 leitos ao todo, que serão específicos para o tratamento dos sintomas do novo coronavírus.

Como fica o verão em Guarapari

Já na cidade de Guarapari, o secretário de postura e trânsito, Luiz Carlos Cardozo Filho, afirmou que será publicado na quarta-feira (23) um decreto que irá dar as diretrizes para o combate da pandemia na Cidade Saúde, que é conhecida por receber um alto fluxo de turistas durante os feriados de Natal, Réveillon e em toda a alta temporada.

Como já noticiado anteriormente pelo Portal 27, algumas medidas já foram anunciadas pelo secretário, como a proibição da queima de fogos, colocar tendas nas praias e as vendas de ambulantes nos calçadões da cidade. O comércio de bares, restaurantes e quiosques serão somente até as 22 horas de segunda a sábado e, aos domingos, até as 16 horas.

Os shows, feiras itinerantes e eventos estão proibidos. Quem desobedecer as medidas mais restritivas e a fiscalização da prefeitura, será multado. Os valores serão informados no decreto municipal que deverá sair amanhã.