O partido Patriotas de Guarapari realizou uma reunião na manhã de hoje (7), com seus pré-candidatos a vereador para definir algumas estratégias do partido e também para as primeiras orientações aos pré-candidatos.

De acordo com o presidente da sigla, José Raimundo Dantas, que vai disputar uma vaga na Câmara, o partido está pronto para as eleições. A surpresa da reunião foi a decisão de Rodrigo Mai, de também disputar dentro do partido, a vaga de pré-candidato a prefeito.

Decisão. O Patriotas já tinha anunciado Afonso Rodrigues, e uma reunião nos próximos dias deve decidir quem finalmente representará o partido nas eleições. Confira a entrevista abaixo.