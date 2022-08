A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari concluiu as investigações e prendeu dois homens, de 19 e 23 anos, denunciados como autores de um roubo com restrição de liberdade das vítimas. O crime foi praticado no dia 06 de abril deste ano, na zona rural de Várzea Nova, às margens da BR-101, em Guarapari.

Foragido. Além disso, houve a decretação da prisão de um terceiro criminoso, que segue foragido. Ao desfavor dele, constam três mandados de prisão oriundos de investigações realizadas pela Deic de Guarapari.

“Nessa ação criminosa, ao todo, sete pessoas da mesma família foram rendidas, imobilizadas, e, sob gravíssimas ameaças, obrigadas à apresentação de seus bens de valor. Foram submetidos a essa ação criminosa três crianças de 06, 10 e 12 anos, um casal de adultos e um casal de idosos. Nesse crime, foram empregadas armas de fogo de calibres variados, inclusive uma submetralhadora”, disse Guilherme Eugênio, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Guarapari.

Ao todo, foram roubados R$ 20 mil, um revólver calibre .38 e diversos outros objetos. “Avançando nessas apurações. A nossa equipe descobriu que, em 14 de fevereiro, dois desses três criminosos roubaram, de modo semelhante, um casal de idosos proprietários de uma pequena pousada na localidade de Jabuticaba, em Guarapari.

Desse casal de idosos, foram levados R$ 3.400,00, três armas de fogo, joias avaliadas em cerca de R$ 300 mil, entre outras coisas. Algumas das armas roubadas nesse crime foram empregadas no crime de 06 de abril, em Várzea Nova. Um dos criminosos presos já confessou o envolvimento dele nesse roubo, que ainda segue em apuração aguardando a realização de exames periciais”, contou Eugenio.

Os homens são investigados em outros crimes de roubo com restrição de liberdade das vítimas, praticados na zona rural de Guarapari.