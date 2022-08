Cachoeiro de Itapemirim fechou o primeiro semestre de 2022 com saldo positivo de 1.290 novos empregos (diferença entre admissões e demissões), de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal.

Em junho, o município registrou 335 novos postos de trabalho, mantendo positivos os saldos obtidos desde janeiro deste ano.

O setor de serviços foi o que mais contribuiu para o bom resultado semestral, com um saldo de 767 novas contratações no período.

Em relação ao estoque de empregos – número total de contratos de trabalho formal em vigência –, Cachoeiro apresenta um acumulado de 44.907, um aumento de 7,2% se comparado ao mesmo período de 2021, em que registrou 41,886 contratos formais ativos.

Para o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, os resultados apontam que o município tem consolidado uma tendência de crescimento econômico no período pós-pandemia de Covid-19.

“Isso demonstra a resiliência da economia cachoeirense, que conseguiu superar os desafios da pandemia e está recuperando seu ritmo de crescimento. Também se deve a uma política econômica com foco na melhoria do ambiente de negócios e na atração de novos investimentos para o município”, destaca.