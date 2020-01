O aquecimento do mercado da indústria da construção civil começou este ano de 2020 com estimativa de crescimento de 3%, conforme dados da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). Aqui em Guarapari, a Ideally Construtora está apostando nesta melhoria e está com três obras em andamento em dois principais pontos da Cidade Saúde.

Os edifícios Aquarella e Elegance, ambos na orla de uma das praias mais famosas de Guarapari, a Praia do Morro estão com as obras a todo vapor. E no coração da cidade, em frente à Praia das Castanheiras a Ideally está construindo o mais novo empreendimento da construtora o Residencial Rene Rabello que está na fundação da obra.

“O ano passado foi um ano de começo de retomada, com a entrada de um novo governo isso deu um otimismo no mercado, e estamos com a expectativa muito grande para esse ano de 2020”, disse Rodolfo Mai diretor da Ideally Construtora.

Ressaltou ainda que dois prédios foram entregues, o Aguinaldo Rodrigues, que teve todas as suas unidades vendidas antes da entrega, localizado na Praia do Morro e o Residencial Marek que está localizado na Enseada Azul, em frente à Praia de Peracanga com as últimas unidades disponíveis.

Certificação Iso 9001. A Construtora Ideally recebeu a certificação ISO 9001 – que é uma norma que determina critérios para a implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade nas empresas, de forma a tornar o negócio eficaz. A construtora é reconhecida por seus empreendimentos de alto padrão.

Reunião. Na última quarta-feira, 15, ocorreu a 40ª Reunião de Resultados da Ideally Construtora referente ao mês de dezembro de 2019. Essa reunião ocorre mensalmente com o objetivo de acompanhar os processos da empresa a fim de monitorar e buscar o aprimoramento dos trabalhos. Participaram da reunião a diretoria da construtora, equipe de engenheiros, técnicos e gerentes.