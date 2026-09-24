Pix na Europa: Banco Central do Brasil e BCE iniciam projeto para integrar Pix e Tips

O Banco Central do Brasil e o Banco Central Europeu (BCE) iniciam nesta quinta-feira (24) um estudo oficial de viabilidade para interligar o Pix ao Tips (Target Instant Payment Settlement), o serviço de liquidação de pagamentos instantâneos mantido pelo Eurosistema.

A iniciativa visa criar uma infraestrutura direta entre o Brasil e o bloco europeu, permitindo a realização de transferências transfronteiriças, remessas pessoais e transações comerciais de forma instantânea, com conversão em moeda local em poucos segundos e custos operacionais reduzidos.

“Considerando os significativos fluxos econômicos e financeiros entre o Brasil e a área do euro, a interligação entre Pix e Tips poderá contribuir para pagamentos transfronteiriços mais rápidos, eficientes e de menor custo entre as duas jurisdições.” — Trecho da nota oficial divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Objetivos da Integração e Alinhamento Global

Segundo a autoridade monetária brasileira, o projeto faz parte da agenda evolutiva do Pix, que busca conectar a plataforma nacional de pagamentos instantâneos a sistemas multilaterais de outras regiões.

Os pilares da parceria atendem às diretrizes do Plano de Ação do G20 para o Aprimoramento de Pagamentos Transfronteiriços:

Redução de Custos: Menos intermediários nas transferências financeiras entre o Real (BRL) e o Euro (EUR).

Velocidade: Disponibilização dos recursos em conta corrente no país de destino em poucos segundos.

Acessibilidade: Simplificação do envio de remessas por pessoas físicas e do pagamento de viagens por turistas.

Transparência: Clareza sobre taxas operacionais e taxas de câmbio aplicadas no momento da operação.

Como Funciona o Tips no Eurosistema

O Target Instant Payment Settlement (Tips) é a infraestrutura pan-europeia desenvolvida pelo BCE para a liquidação de pagamentos em moeda de banco central. Atualmente, o Tips processa transações em euro, coroa sueca e coroa dinamarquesa, estando em processo de ampliação para outras moedas do Espaço Econômico Europeu.

Além da parceria com o Brasil, o Eurosistema já conduz testes para interligar o Tips ao Projeto Nexus (iniciativa do Banco de Compensações Internacionais – BIS) e aos sistemas de pagamento instantâneo da Índia e da Suíça.

Comparativo de Plataformas: Pix vs. Tips