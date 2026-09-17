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Flávio Bolsonaro é acusado de usar apartamento de advogado investigado por fraudes no INSS

Imóvel na Vila Nova Conceição foi vendido por cunhado do dono do Banco Master no mesmo dia em que ele se entregou à PF; assessoria do senador alega hospedagem em hotéis

O senador Flávio Bolsonaro (PL) utilizou um apartamento de propriedade do advogado Willer Tomaz durante agendas de campanha na capital paulista, segundo reportagem publicada pela revista Piauí. Tomaz é um dos alvos de investigação da Polícia Federal (PF) no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O imóvel de 158 m², localizado no condomínio l’Adresse, na Vila Nova Conceição (zona sul de São Paulo), fica a cerca de cinco minutos do comitê de campanha do parlamentar. Moradores do edifício confirmaram à reportagem a presença de Flávio e a movimentação de agentes de segurança na primeira quinzena de agosto.

Transação Imobiliária Suspeita e Elo com o Banco Master

Conforme revelado pela Folha de S.Paulo, a propriedade do imóvel envolve nomes citados em escândalos recentes no sistema financeiro e na política:

  • Compra Inicial: O apartamento foi adquirido em abril de 2025 por R$ 5,5 milhões por Fabiano Zettel, cunhado e apontado como operador financeiro de Daniel Vorcaro (dono do Banco Master). Zettel foi o maior doador individual das campanhas de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro em 2022.

  • Venda com Deságio: Em 4 de março deste ano — mesmo dia em que Zettel se entregou e foi preso pela PF —, a propriedade foi transferida para a WT Administração de Imóveis e Bens, de Willer Tomaz, pelo valor registrado de R$ 3,5 milhões (R$ 2 milhões a menos do que o valor de compra original). O imóvel jamais havia sido habitado por Zettel.

O Que Dizem os Citados

  • Assessoria de Flávio Bolsonaro: Afirmou que o parlamentar se hospedou exclusivamente em hotéis da região durante a viagem a São Paulo, mas não esclareceu se a estrutura do apartamento foi utilizada para reuniões ou apoio técnico de campanha.

  • Willer Tomaz: Negou inicialmente a hospedagem e, posteriormente, declarou em nota que “não conhece Fabiano Zettel nem Daniel Vorcaro e jamais manteve relação pessoal, comercial ou societária com eles ou com qualquer pessoa a eles ligada”.

  • Fabiano Zettel: Procurado por veículos de imprensa, o empresário optou por não se manifestar.

Resumo da Controvérsia Imobiliária

Item / AgenteDetalhes da Ocorrência
Localização do ImóvelCondomínio l’Adresse, Vila Nova Conceição, São Paulo (158 m²)
Histórico do ImóvelAdquirido por Fabiano Zettel (R$ 5,5 mi em 2025); vendido para Willer Tomaz (R$ 3,5 mi em 2026)
Data da Transferência4 de março de 2026 (mesmo dia da prisão de Zettel pela Polícia Federal)
Investigações ParalelasTomaz é investigado no caso do INSS; Zettel e Vorcaro são investigados no caso Banco Master
Posicionamento de FlávioInforma ter ficado em hotéis, omitindo eventual uso comercial ou logístico da estrutura

Arquivado em:

Destaque, Geral, Política

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