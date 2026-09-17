Flávio Bolsonaro é acusado de usar apartamento de advogado investigado por fraudes no INSS

O senador Flávio Bolsonaro (PL) utilizou um apartamento de propriedade do advogado Willer Tomaz durante agendas de campanha na capital paulista, segundo reportagem publicada pela revista Piauí. Tomaz é um dos alvos de investigação da Polícia Federal (PF) no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
O imóvel de 158 m², localizado no condomínio l’Adresse, na Vila Nova Conceição (zona sul de São Paulo), fica a cerca de cinco minutos do comitê de campanha do parlamentar. Moradores do edifício confirmaram à reportagem a presença de Flávio e a movimentação de agentes de segurança na primeira quinzena de agosto.
Transação Imobiliária Suspeita e Elo com o Banco Master
Conforme revelado pela Folha de S.Paulo, a propriedade do imóvel envolve nomes citados em escândalos recentes no sistema financeiro e na política:
Compra Inicial: O apartamento foi adquirido em abril de 2025 por R$ 5,5 milhões por Fabiano Zettel, cunhado e apontado como operador financeiro de Daniel Vorcaro (dono do Banco Master). Zettel foi o maior doador individual das campanhas de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro em 2022.
Venda com Deságio: Em 4 de março deste ano — mesmo dia em que Zettel se entregou e foi preso pela PF —, a propriedade foi transferida para a WT Administração de Imóveis e Bens, de Willer Tomaz, pelo valor registrado de R$ 3,5 milhões (R$ 2 milhões a menos do que o valor de compra original). O imóvel jamais havia sido habitado por Zettel.
O Que Dizem os Citados
Assessoria de Flávio Bolsonaro: Afirmou que o parlamentar se hospedou exclusivamente em hotéis da região durante a viagem a São Paulo, mas não esclareceu se a estrutura do apartamento foi utilizada para reuniões ou apoio técnico de campanha.
Willer Tomaz: Negou inicialmente a hospedagem e, posteriormente, declarou em nota que “não conhece Fabiano Zettel nem Daniel Vorcaro e jamais manteve relação pessoal, comercial ou societária com eles ou com qualquer pessoa a eles ligada”.
Fabiano Zettel: Procurado por veículos de imprensa, o empresário optou por não se manifestar.
Resumo da Controvérsia Imobiliária
|Item / Agente
|Detalhes da Ocorrência
|Localização do Imóvel
|Condomínio l’Adresse, Vila Nova Conceição, São Paulo (158 m²)
|Histórico do Imóvel
|Adquirido por Fabiano Zettel (R$ 5,5 mi em 2025); vendido para Willer Tomaz (R$ 3,5 mi em 2026)
|Data da Transferência
|4 de março de 2026 (mesmo dia da prisão de Zettel pela Polícia Federal)
|Investigações Paralelas
|Tomaz é investigado no caso do INSS; Zettel e Vorcaro são investigados no caso Banco Master
|Posicionamento de Flávio
|Informa ter ficado em hotéis, omitindo eventual uso comercial ou logístico da estrutura