Flávio Bolsonaro é acusado de usar apartamento de advogado investigado por fraudes no INSS

O senador Flávio Bolsonaro (PL) utilizou um apartamento de propriedade do advogado Willer Tomaz durante agendas de campanha na capital paulista, segundo reportagem publicada pela revista Piauí. Tomaz é um dos alvos de investigação da Polícia Federal (PF) no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O imóvel de 158 m², localizado no condomínio l’Adresse, na Vila Nova Conceição (zona sul de São Paulo), fica a cerca de cinco minutos do comitê de campanha do parlamentar. Moradores do edifício confirmaram à reportagem a presença de Flávio e a movimentação de agentes de segurança na primeira quinzena de agosto.

Transação Imobiliária Suspeita e Elo com o Banco Master

Conforme revelado pela Folha de S.Paulo, a propriedade do imóvel envolve nomes citados em escândalos recentes no sistema financeiro e na política:

Compra Inicial: O apartamento foi adquirido em abril de 2025 por R$ 5,5 milhões por Fabiano Zettel , cunhado e apontado como operador financeiro de Daniel Vorcaro (dono do Banco Master). Zettel foi o maior doador individual das campanhas de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro em 2022.

Venda com Deságio: Em 4 de março deste ano — mesmo dia em que Zettel se entregou e foi preso pela PF —, a propriedade foi transferida para a WT Administração de Imóveis e Bens, de Willer Tomaz, pelo valor registrado de R$ 3,5 milhões (R$ 2 milhões a menos do que o valor de compra original). O imóvel jamais havia sido habitado por Zettel.

O Que Dizem os Citados

Assessoria de Flávio Bolsonaro: Afirmou que o parlamentar se hospedou exclusivamente em hotéis da região durante a viagem a São Paulo, mas não esclareceu se a estrutura do apartamento foi utilizada para reuniões ou apoio técnico de campanha.

Willer Tomaz: Negou inicialmente a hospedagem e, posteriormente, declarou em nota que “não conhece Fabiano Zettel nem Daniel Vorcaro e jamais manteve relação pessoal, comercial ou societária com eles ou com qualquer pessoa a eles ligada” .

Fabiano Zettel: Procurado por veículos de imprensa, o empresário optou por não se manifestar.

Resumo da Controvérsia Imobiliária