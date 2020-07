Na tarde da última terça-feira (14), militares do 10º batalhão apreenderam diversos tipos de drogas, duas armas de fogo, munições e grandes quantias de dinheiro em Guarapari.

Durante um patrulhamento no bairro Muquiçaba, os policiais abordaram um indivíduo de moto que se portava de maneira suspeita, e com ele foi localizado um tablete de maconha. Diante disso, o suspeito afirmou que comprou a droga para revender em uma casa em Santa Mônica.

Em seguida os agentes prosseguiram até o local e abordaram outro suspeito, que confessou estar escondendo os entorpecentes dentro da casa. Os policiais militares revistaram a residência e encontraram, 37.2 quilos de maconha, 26 papelotes de cocaína, 16 pedras de crack, 2 buchas de ecstasy e de haxixe, 4 aparelhos celulares e o material usado para o corte, embalo, registro e contabilidade, além da quantia de quase 2 mil reais em dinheiro.

Village do Sol

Enquanto isso, durante o mesmo dia, a policia foi acionada no bairro Village do Sol para verificar uma denúncia de que um homem armado estaria ameaçando a população, os agentes prosseguiram até o local da denúncia e perceberam uma confusão em frente a um bar, foi então que começaram as abordagens.

Foi encontrado em posse de um dos suspeitos um revólver calibre 38 e 6 munições, e ao realizar uma busca no carro do homem, os militares encontraram mais um revólver, calibre 22 com 3 munições. E ao abordarem outro suspeito, os agentes acharam a quantia de R$7.197,30 dentro de uma bolsa.

Ao avistar a PM, a vítima das ameaças compareceu ao local e afirmou que o primeiro suspeito tinha o ameaçado de morte. Todos os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao departamento policial para registrar as ocorrências.

* Por João Pedro Barbosa, estagiário