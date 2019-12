A presidente Estadual do Partido da Mobilização Nacional (PMN), deputada Janete de Sá, apresentou, em uma reunião realizada na última segunda-feira (16), os pré-candidatos a prefeito pelo PMN para as eleições 2020. Dentre eles, estava o presidente da Câmara Municipal de Guarapari, vereador Enis Soares de Carvalho, mais conhecido como Enis Gordin (PRB).

Mudança. O parlamentar já anunciou sua saída do PRB, que segundo ele, não lhe deu a autonomia necessária para conduzir o partido, sob a alegação de que o partido já tem compromisso com um deputado Carlos Von (Avante) em Guarapari. Ainda segundo o vereador o presidente da sigla em Guarapari será o advogado Ricardo Rios e Enis vai liderar as articulações políticas para a formação partidária.

“A presidente do PMN, deputada Janete de Sá, nos garantiu a liberdade necessária para trabalharmos em busca do que for o melhor para o partido. Agradeço a confiança dela e do partido. Estou muito feliz com a possibilidade de contribuir para a formação de um grupo político que queira o melhor pra Guarapari. Precisamos formar um grupo político que respeite a independência dos poderes, que respeite os servidores públicos, que preste serviço de qualidade aos cidadãos. Precisamos de políticos comprometidos e que tenham palavra”. Disse Enis bastante empolgado.

Chapa. Depois das festividades de fim de ano o partido iniciará as conversas políticas para a formação de uma chapa forte de vereadores, que tem uma meta ousada que é fazer três vereadores, numa eleição que promete fortes emoções, já que tanto a disputa de prefeito quanto a de vereadores caminha para embate voto a voto.