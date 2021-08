Mais de um ano após o advento da pandemia, o conhecimento relativo aos impactos que o vírus pode causar no organismo a longo prazo e a relação entre covid e saúde bucal ainda estão apenas começando.

Isso porque, a função da boca e do sistema respiratório, como sendo as principais vias de acesso da doença ao corpo, foram bastante divulgadas pela mídia e pelos médicos de todo o mundo, como forma de alerta e como método de prevenção ao contágio.

Assim, as medidas de distanciamento social, o uso constante de máscaras de proteção, a utilização do álcool em gel e os cuidados para não tocar o rosto ou o cabelo em meio a aglomeração de pessoas, se tornaram hábitos diários.

Tudo isso para garantir que o trato respiratório superior não seja infectado com esse microrganismo letal. No entanto, o cuidado com a saúde bucal e a manutenção de todas as estruturas orais também podem ser essenciais para evitar esse tipo de contágio.

Como a covid-19 e a saúde oral se relacionam

A boca, a garganta e o nariz são as principais portas de entrada para todos os tipos de vírus e bactérias no nosso organismo. E com a covid não é diferente, por isso, a maior parte dos métodos de prevenção durante a pandemia inclui a proteção e o isolamento dessa região.

Contudo, o cuidado com a saúde das estruturas bucais também pode ajudar evitando que o paciente desenvolva quadros mais severos (caso infectado) ou que as pessoas se tornem integrantes dos grupos de risco.

E isso acontece devido às bactérias bucais que são as responsáveis pelo aparecimento de cáries, inflamações gengivais e periodontais.

Essas doenças, por sua vez, além de interferirem na saúde dos dentes, também podem criar feridas sérias nos tecidos moles e nos ossos faciais.

Como a boca é uma região altamente vascularizada, quando as lesões não são devidamente acompanhadas por um profissional, as inflamações contaminam o sistema sanguíneo e se espalham por todo o organismo.

O profissional especializado em saúde bucal pode ser acessado com mais facilidade através de um plano dental para MEI.

Assim, as bactérias podem formar colônias em diversos órgãos, desenvolvendo doenças sistêmicas, como:

Problemas gastrointestinais;

Doenças cardiovasculares;

Aumento na probabilidade do desenvolvimento de doenças degenerativas;

Indução do parto prematuro;

Inflamação crônica das articulações e dos seios nasais.

Mas, quando as infecções bucais afetam o pulmão e as válvulas pulmonares, elas aumentam a incidência de doenças respiratórias, incentivam o acometimento de pneumonias e colocam em risco a vida do paciente.

Além disso, estudos recentes indicam que as lesões periodontais são também um caminho mais rápido para que o vírus da covid-19 infecte o trato respiratório, permitindo a incidência de uma carga viral ainda maior nos pulmões.

Assim, os pacientes que possuem essa doença bucal têm três vezes mais chances de serem intubados ou irem a óbito.

Por esta razão, o uso de um plano dental para empresa para intervenções preventivas ou para a realização de exames de rotina é fundamental, especialmente, durante esse período pandêmico.

Formas de prevenir doenças bucais na pandemia

Justamente por se tratar de um local tão propício ao espalhamento e contaminação com os vírus respiratórios, é recomendado que os pacientes só realizem consultas odontológicas presenciais em situações mais graves.

No entanto, diversos tipos de convenio odontologico para MEI têm disponibilizado consultas por videochamadas, para que o paciente converse com o dentista e, assim, seja instruído sobre cuidados essenciais ou sobre a necessidade de uma consulta presencial.

Enquanto isso, é preciso ter uma atenção redobrada com a escovação, realizando-a três vezes ao dia e fazendo o uso regrado do fio dental. Pois esta é a melhor forma de impedir a formação de estruturas microbianas, causadoras das inflamações gengivais.

Além disso, após a recuperação de uma infecção por coronavírus ou por qualquer outra enfermidade infecciosa, os pacientes devem trocar sempre as escovas de dente. Isso impede a reinfecção do organismo e o contágio para outras pessoas na casa.

A higienização completa das mãos, antes dos cuidados bucais, é fundamental neste período pandêmico. Ainda mais no seu ambiente de trabalho ou após ter estado fora de casa. Lave frequentemente as mãos com sabão e utilize sempre álcool em gel.

Por fim, é sempre importante que as pessoas compreendam o plano odontologico empresarial como funciona, pois esse serviço pode reduzir os custos com o atendimento médico, facilitar o acesso a profissionais qualificados e garantir a saúde de seus dentes.

Conteúdo desenvolvido pela equipe do Conviva Melhor, blog criado com o intuito de melhorar a saúde e o bem-estar por meio de conteúdos que reforçam a importância dos cuidados regulares.