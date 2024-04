A Polícia Militar do Espírito Santo realizou na noite da última sexta-feira (05) uma solenidade militar em comemoração aos seus 189 anos, de maneira antecipada ao 06 de abril. O evento foi realizado na Academia de Polícia Militar, em Cariacica.

O Destaque Operacional da PMES no segundo semestre de 2023, os Amigos da PM e militares que completaram 10 e 28 anos de Instituição receberam homenagens durante a solenidade.

O título honorífico de “Amigo da Polícia Militar do Espírito Santo” foi instituído pela Portaria nº 497-R, de 19 de fevereiro de 2010 e destina-se a agraciar personalidades e instituições que, de alguma forma, tenham se distinguido no relacionamento com a PMES. Neste ano 20 personalidades e instituições foram aprovadas para receber tal honraria.

Já com o objetivo de elevar o nível de reconhecimento de seus servidores, que no dia a dia da Corporação se destacam pelos bons serviços prestados ao povo capixaba, o Comando Geral da Polícia Militar faz a justa homenagem àqueles policias que se destacaram dentre todo o efetivo. Para a eleição do Destaque Operacional foram avaliadas as ações dos seus integrantes no desempenho das atividades operacionais, por meio de atuações de caráter preventivo, repressivo e assistencial. O eleito para o 2°semestre do ano de 2023 foi o cabo Felipe de Souza Pimenta, pertencente ao efetivo do pelotão de Força Tática e K-9 da 13ª Companhia Independente. O cabo Pimenta recebeu a condecoração, em local de destaque, juntamente com o cão de faro Uber.

Na sequência da solenidade, foram feitas as condecorações com a outorga das Medalhas Valor Policial Militar nas cores ouro e bronze, que correspondem a dedicação à Instituição durante 28 e 10 anos, respectivamente. O objetivo é de valorizar e prestigiar a dedicação dos policiais militares da Corporação.

“Nesta ocasião de data natalícia de nossa Corporação e que se aproxima o bicentenário, é crucial recordamos nosso principal desafio que é proporcionar à sociedade um serviço público de segurança com qualidade e eficiência, ao mesmo tempo em que moldamos uma Instituição moderna, dotada de recursos humanos e logísticos adequados aos tempos atuais”, destacou o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, em sua alocução.

Por fim, o grupamento formado desfilou em continência a maior autoridade presente, o comandante-geral da PMES. A solenidade foi prestigiada por autoridades civis, militares e seus familiares.