Um homem de 18 anos foi preso pela equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, após invadir a casa da ex-namorada, queimar as roupas dela e mandar fotos armado dizendo que a mataria e depois se suicidaria. Ele foi preso em flagrante, no bairro Centro, em Piúma, na manhã dessa segunda-feira (20). Além da arma, os policiais também apreenderam entorpecentes.

As investigações apontam que a motivação estaria relacionada ao término do relacionamento, que aconteceu há um mês. A vítima, de 17 anos, passou o final de semana fora da residência e, na madrugada dessa segunda-feira (20), recebeu diversas mensagens e fotos do suspeito, queimando as roupas dela e segurando um revólver calibre 38.

Quando a vítima chegou em casa, encontrou a porta arrombada, com todos os objetivos revirados. O indivíduo havia pegado todas as panelas, comidas da geladeira e do armário e misturado com as roupas. Além disso, ele pegou as maquiagens, secador, chapinha e colocou embaixo do chuveiro.

“A mãe da vítima foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Ela relatou que a filha estava em um relacionamento extremamente abusivo e que já havia sido agredida diversas vezes”, contou a titular da Delegacia de Polícia de Piúma, delegada Rosane Cysneiros.

Assim que teve ciência do fato, a equipe realizou diligências e foi até a residência do suspeito, onde o tio dele franqueou a entrada dos policiais. Após realizar buscas, a equipe encontrou em cima da mesa do quarto do indivíduo, sete pedras de crack, uma bucha de maconha e uma bucha de haxixe.

Em busca contínua, os policiais descobriram que o acusado estaria na laje da residência e conseguiram localizá-lo. Quando a equipe retornou ao quarto, verificou que alguns entorpecentes não estavam no local e que o tio, de 40 anos, em tese, seria o responsável por jogá-los fora.

Ao ser questionado, o suspeito, em um primeiro momento, disse que a arma era falsa, mas quando a equipe realizou outra busca no quarto, localizou o revólver calibre 38 municiado debaixo do travesseiro, além de outros materiais típicos da movimentação de tráfico. Já os entorpecentes não foram localizados.

O homem de 18 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Piúma, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, invasão de domicilio, destruição de coisa alheia, qualificado por ter sido com substância inflamável, além de ameaça e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional.

Já o tio, assinou um Termo Circunstanciado (TC) pelo crime de favorecimento real, por ter atrapalhado as diligências. Ele foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.