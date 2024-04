A Polícia Civil está investigando a morte de uma jovem na região de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. O corpo de Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, foi encontrado enterrado em uma área de mata na zona rural. Desde a última terça-feira (9), a jovem estava desaparecida, e sua morte gera questionamentos sobre os eventos que levaram ao crime.

O principal suspeito, Ivanildo Pereira da Silva, de 35 anos, foi detido tentando fugir em Ecoporanga. Após ser conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, ele confessou em depoimento ter sido o responsável por enterrar o corpo da vítima.

Investigações. Conforme informações do delegado Leonardo Ávila, encarregado do caso, o suspeito compareceu à Delegacia de Marilândia para prestar depoimento após as investigações iniciais. Durante o interrogatório, o suspeito afirmou ter ido ao Centro de Marilândia para buscar a jovem e alegou que ela teria passado mal e tido uma morte súbita.

Segundo informações do delegado, as primeiras investigações, incluindo relatos de testemunhas e imagens de videomonitoramento, sugerem uma narrativa diferente da apresentada pelo suspeito. Embora Ivanildo tenha alegado que a jovem teria sofrido uma overdose após fazer uso de drogas em excesso, outros elementos colhidos pela polícia apontam para uma versão divergente.

“Ele relata que teria tentado reanimar essa moça, mas não foi possível, então ele tomou a decisão de se livrar do corpo e ocultar o cadáver. É uma versão que não se coaduna com os demais elementos que a gente tem em relação a esse crime, porque nós temos uma imagem da moça momentos antes, ela estava andando, ela não estava com atitude compatível de quem teria uma overdose logo em seguida”, afirmou Ávila, durante coletiva de imprensa no final da manhã desta sexta-feira (12).

As investigações continuam para descobrir o que causou a morte da jovem. “Nós vamos depender de outros elementos que vão ser incorporados à investigação no decorrer do trabalho da polícia. O trabalho da perícia, o trabalho do Serviço Médico Legal, vai contribuir bastante, a gente acredita, para que a gente possa esclarecer maiores detalhes a respeito desse crime”, comentou Ávila.

Corpo enterrado. A descoberta do corpo ocorreu após Ivanildo colaborar com as investigações, indicando o local onde havia enterrado a vítima. No entanto, devido às condições climáticas adversas, a polícia enfrentou dificuldades para acessar o local, em uma área de mata fechada e de difícil acesso na zona rural de Marilândia.

Prisão. A ação policial aconteceu após a Justiça expedir um mandado de prisão preventiva contra Ivanildo. O suspeito foi localizado em Ecoporanga graças ao sistema de cerco inteligente, dirigindo um Chevrolet Onix branco. Sua detenção ocorreu após buscas, quando ele foi encontrado em um hotel no Centro do município. Segundo informações da polícia, Ivanildo possui um histórico criminal extenso, com passagens por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e violência doméstica.

Além da prisão de Ivanildo, uma mulher que o acompanhava também foi detida e conduzida à delegacia. A polícia suspeita de sua participação no crime, considerando as evidências reunidas durante as investigações. A mulher assinou um termo circunstanciado por posse de entorpecentes para consumo próprio e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.