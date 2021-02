Os policiais militares da Força Tática do 10º Batalhão da PM de Guarapari resolveram fazer uma surpresa no aniversário do pequeno Davi. No último sábado, ele estava completando 4 anos, e os policiais realizaram o sonho da criança, ao aparecerem na festinha do menino que tinha como tema a PM.

A mãe do Davi, a dona Adriana, conta que o menino é um grande admirador do trabalho da polícia, e fala que quando crescer será um policial militar. A equipe foi até o aniversário, e ainda levou uma farda para que o momento se tornasse ainda mais especial. O gesto emocionou o pequeno admirador da PM e sua família.

Em dezembro, um outro admirador da polícia, recebeu de presente da Força Tática, uma réplica da viatura. Um dia antes do aniversário, a família do menino encontrou a patrulha da comunidade e relatou que o sonho do Levi era conhecer os policiais de perto.

A mãe do Levi, a Amillka João da Silva Alves, conta que foi uma grande surpresa receber os militares no aniversário de 8 anos do filho. “Nós ficamos muito felizes com a presença da polícia. Desde 1 aninho que ele demonstra toda a admiração pelos policiais. Esse sempre foi o sonho dele, de conhecer os policias, porque ele sonha em ser um policial. Com 8 anos o sonho foi realizado. Foi emocionante para toda família”, disse a mãe.