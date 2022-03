A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), poderá usar câmeras de corpo. Isso devido a uma comitiva composta por cinco oficiais e uma praça da corporação, integrantes do Estado-Maior Geral, da Diretoria de Logística, da Diretoria de Tecnologia e Informação e do Comando de Policiamento Ostensivo Especializado, ter participado no último dia 24 de fevereiro, de uma visita técnica a Polícia Militar do Estado de São Paulo a fim de conhecer o projeto de Body Cam (câmera de corpo) implementado por aquela instituição.

Projeto. Segundo a PM entre outros objetivos, a visita buscou conhecer, de forma mais detalhada, os procedimentos para o desenvolvimento do projeto e o processo de aquisição do sistema, equipamentos e eventual contratação de suporte para solução tecnológica.

Detalhes. A palestra sobre o projeto, realizada no período da manhã no Centro de Operações da PMESP, foi ministrada pelo Cel PM Robson Cabanas Duque, Chefe do Centro de Comunicação Social da instituição e um dos idealizadores do projeto. Superando a expectativa do grupo, o Cel Cabanas detalhou todas as fases de aquisição da Body Cam, desde o processo de aquisição e aperfeiçoamento da proposta até o treinamento e emprego do efetivo policial.

Vídeos. Foram exibidos diversos vídeos de utilização prática da Body Cam durante as ocorrências, em que a filmagem da ação policial possibilitou demonstrar que o militar havia agido em consonância com as normas legais, em situações em que, caso não houvesse a possibilidade de gravação, poderia haver dúvidas quanto a sua legalidade. “A utilização da Body Cam tem o efeito não só de poder inibir o criminoso, mas também de resguardar a ação policial”, frisou o Cel Cabanas.

Por fim, no período da tarde, a comitiva deslocou-se a 1 Cia/12 BPM, onde militares daquela sub unidade relataram como é a rotina de utilização do equipamento pelos policiais e fizeram algumas demonstrações práticas.