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Corrida infantil no Parque da Prainha: prazo para inscrição online da Maratoninha acaba quarta (16)

Evento para crianças de 3 a 10 anos será realizado no Parque da Prainha no domingo (20); retirada de kits permitirá inscrições presenciais.

As famílias que pretendem inscrever crianças de 3 a 10 anos na Maratoninha Capixaba – Etapa Vila Velha 2026 têm até esta quarta-feira (16) para garantir a vaga de forma online. O evento esportivo ocorre no próximo domingo (20), no Parque da Prainha, e celebra uma década de incentivo à prática esportiva na infância.

Quem não realizar a inscrição pela internet até o prazo limite poderá optar pela modalidade presencial nos dias 17 e 18 de setembro, durante a entrega dos kits na Loja D+Brinquedos, localizada na Praia da Costa. O valor atual do segundo lote é de R$ 109,00 (acrescido de taxa de conveniência no site oficial).

Estrutura de Lazer e Segurança

Com foco na convivência familiar e na promoção de hábitos saudáveis, os portões do Parque da Prainha serão abertos às 7h30, uma hora antes da largada oficial, marcada para as 8h30. O local contará com uma ampla área de recreação gratuita para os pequenos inscritos:

  • Atrações Confirmadas: Brinquedos infláveis, pula-pula, piscina de bolinhas, escorregador, circuito funcional kids, pintura de rosto, oficinas de escultura em balão (Bola Mania), chute ao gol e distribuição de picolés.

  • Medidas de Segurança: A pista de corrida infantil será cercada e contará com tapetes emborrachados nos metros iniciais. O evento terá suporte de mais de 50 profissionais de apoio, ambulância de plantão e enfermeiro no local.

Kit Atleta e Premiação

Todos os participantes regularmente inscritos recebem o Kit Atleta, composto por camiseta temática da etapa (que garante livre acesso às atrações de lazer), boné, hidratação e frutas ao longo do percurso.

Ao cruzar a linha de chegada, todos os corredores mirins recebem medalha de participação. Além disso, os primeiros colocados de cada bateria disputada sobem ao pódio para receber troféus de destaque.

Resumo da Maratoninha Capixaba – Etapa Vila Velha

ParâmetroDetalhes do Evento
Data e Local do EventoDomingo, 20 de setembro, a partir das 7h30, no Parque da Prainha
Inscrições OnlineAté quarta-feira, 16 de setembro, no site oficial (2º Lote: R$ 109 + taxa)
Inscrições PresenciaisDias 17 e 18 de setembro na Loja D+Brinquedos (Praia da Costa)
Faixa EtáriaCrianças de 3 a 10 anos
Itens do KitCamiseta oficial, boné, hidratação, frutas e medalha de participação
DestaquesCircuito de brinquedos, pista adaptada, segurança médica e pódio com troféu

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Grande Vitória

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