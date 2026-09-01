Vorcaro autorizou cartões de crédito com limite de R$ 300 mil para filhos de Moraes, apontam mensagens

Mensagens obtidas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro revelam que o Banco Master autorizou, em outubro de 2025, a emissão de cartões de crédito com limite de R$ 300 mil cada para Giuliana e Alexandre Barci de Moraes. Os beneficiários são advogados e filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, atuantes no escritório Barci de Moraes — liderado pela advogada Viviane Barci, esposa do magistrado. A banca possui um contrato firmado de R$ 131 milhões com a instituição financeira.

Procurado, o escritório Barci de Moraes confirmou que os cartões foram oferecidos pelo Banco Master, mas enfatizou que os itens “jamais foram usados por qualquer advogado ou pessoa do escritório”.

A Troca de Mensagens e o Trâmite Interno

As conversas recuperadas pela perícia do celular do banqueiro indicam que as tratativas ocorreram em 2 de outubro de 2025, exatos 15 dias antes de Vorcaro ser preso no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

O contato inicial partiu do administrador do escritório Barci de Moraes, Guilherme de Toledo Benazzi, que enviou mensagem direta ao dono do Banco Master:

“Bom dia Daniel, é o Guilherme, que trabalha com a Viviane, tudo bom? Quer me passar algum contato para falar a respeito do cartão de crédito da Giuliana e Alexandre?”

Na sequência, Vorcaro indicou o contato de Adriana Solano, então superintendente executiva comercial da instituição. Poucas horas depois, a executiva consultou formalmente o banqueiro antes de dar andamento à emissão dos plásticos:

“O Guilherme que trabalha com a dra Viviane (Moraes) me ligou para emitir cartão para os filhos dela…. limite de 300 pra cada… posso seguir?”, questionou a executiva. “Ok”, respondeu Vorcaro.

Resumo dos Fatos