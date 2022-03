A Secretaria da Educação (Sedu) publicou no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (04), o edital 07/2022 do Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores de Língua Inglesa e de Língua Espanhola, em regime de Designação Temporária, em atendimento às necessidades da Secretaria para atuação nos Centros Estaduais de Idiomas.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no site www.selecao.es.gov.br, a partir das 10 horas desta sexta-feira (04) e prosseguem até as 17 horas do dia 09 de março de 2022.

O processo seletivo conta com três etapas:

1ª ETAPA – Inscrição (caráter classificatório e eliminatório): será realizada exclusivamente por meio eletrônico, no site www.selecao.es.gov.br;

2ª ETAPA – Chamada Comprovação de Títulos (caráter classificatório e eliminatório): consiste na convocação dos candidatos classificados para comprovação de pré-requisito e títulos, de acordo com os requisitos dispostos no ANEXO I e ANEXO II. Esta etapa ocorrerá nos termos do item 9 deste edital.

3ª ETAPA – Entrevista em Língua Inglesa ou em Língua Espanhola (caráter classificatório e eliminatório): esta etapa vai ocorrer nos termos do item 10 deste Edital.

4ª ETAPA – Formalização de contrato: esta etapa ocorrerá nos termos do item 12 deste Edital.

Saiba mais lendo o Edital nº 07/2022.