O governador do Estado, Renato Casagrande, liderou, na manhã deste sábado (13), uma reunião da Sala de Situação com a presença de prefeitos e representantes do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). Durante a reunião virtual, foi apresentada aos gestores a Matriz de Risco de Convivência, que é utilizada para elaboração do Mapa de Risco Covid-19, divulgado semanalmente.

Casagrande destacou a necessidade da união de todos os atores sociais neste enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). “Nosso esforço é para que o sistema de saúde não entre em colapso. Este é o momento mais grave e mais intenso desde o início da pandemia. Com o avanço da vacinação, a gente vai protegendo a sociedade. Por isso, não podemos bobear agora. Vamos discutindo e debatendo ações em conjunto. Gostaria de agradecer a ajuda de todos os prefeitos, da Amunes [Associação dos Municípios do Espírito Santo] e do Ministério Público neste trabalho”, declarou o governador.

A reunião virtual teve a participação dos secretários de Estado que fazem parte da Sala de Situação; da procuradora-geral de Justiça, Dra. Luciana Andrade; e de 60 prefeitos capixabas.