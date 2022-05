Um capixaba que é Policial Militar no Rio de janeiro atuou na semana passada para tirar mais um criminoso das ruas. Anderson Arpini estava de folga em Arraial do Cabo, litoral do Rio de Janeiro, quando reconheceu um criminoso envolvido em uma ocorrência em Guarapari.

Pauladas. O agressor reconhecido é um homem violento. “Ao passar por uma sorveteria eu o reconheci e começarmos investigar e puxar a ficha. Vimos que ele tinha mandado de prisão em aberto por espancar uma mulher a pauladas em Guarapari. Ela ficou em ficou em coma. Em Minas Gerais ele já tinha 23 crimes registrados entre furtos, roubos, tráficos de drogas, entre outros”, explicou Anderson, que contou com apoio do 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari para o reconhecimento e as demais informações.

O policial explicou que sua atitude é igual aos demais colegas, que acabam sendo policiais 24 horas por dia. “Você fica em alerta e as vezes você reconhece algumas situações e não tem como não agir. Pelos mandado em prisão em aberto ele provavelmente fique uns 8 anos preso. Já é um resultado, é menos uma pessoa cometendo crimes na rua.”

Outras prisões. Anderson Arpini já foi secretário de postura e transito de Guarapari e já realizou prisões na cidade. Com apoio dos PMs de Guarapari ele já ajudou a recuperar motos (veja aqui) e também já reagiu a um assalto prendendo dois ladrões. (Confira)