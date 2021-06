Desenvolver inovação oferecendo preço e qualidade é uma das missões da Pontal Casa e Construção. Consolidada em Anchieta há 21 anos, a empresa dispõe dos melhores serviços, produtos e marcas com o mais vantajoso preço do mercado.

Desenvolver a inovação, sustentabilidade, oferecendo os melhores produtos, marcas, serviços e assessoria com melhor preço do mercado, são uma das atribuições da Pontal Casa e Construção, consolidada no litoral de Anchieta há 21 anos, inspirando sonhos.

“Minha família sempre mexeu com loja de material de construção, e essa trajetória veio do meu pai que trabalhava com venda de lajota. Pouco tempo depois meus dois irmãos seguiram no ramo e sempre tivemos na veia o vínculo com este segmento, somos uma empresa familiar”, explica Nirleni Cardoso Miranda, empresária.

A Pontal Casa e Construção é uma loja que vende desde a fundação, até o papel de parede, por exemplo. A loja oferece o conceito completo: assessoria, qualidade, acabamento e sustentabilidade. Afinal, quando se quer construir ou reformar, todo detalhe é importante, do início ao fim.

A empresa sempre busca atender às necessidades do cliente, bem como as exigências da marca. Diferenciais da Pontal são o alto padrão de qualidade, acabamentos referência pelos profissionais da arquitetura e altíssima variedade. “Porque quando a gente mexe com o sonho das pessoas, a gente não pode vender qualquer coisa, nossos produtos são exclusivos para o seu sonho, atendam a suas exigências”, conta Nirleni.

A Pontal Casa e Construção trabalha com uma grande variedade de marcas e mercadorias de pronta entrega. A qualquer momento há novidades na loja. Nirleni destaca ainda o atendimento personalizado de seus colaboradores. Estes, que são altamente treinados para tirar todas as dúvidas, oferecem as melhores opções para cada ambiente.

As melhores condições de pagamentos, também ofertadas pela loja, cabem no seu bolso e ainda conta com frete gratuito para toda região. É possível realizar seu sonho na Pontal Casa e Construção, a loja mais completa da região.

SERVIÇO:

Endereço: Rod. Do Sol, 2854 – Ponta dos Castelhanos, Anchieta

Instagram: @pontalmc

Site: www.pontalmaterial.com.br

Contato: (28) 3536-1378 – (28) 99909-5559

*informe publicitário