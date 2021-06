O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) deu início aos serviços de sinalização viária no município de Alfredo Chaves, na última quarta-feira (02). A Ordem de Serviço, no valor de R$ 325.271,29 contempla a implantação e manutenção de sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, realizou, ao lado do prefeito Fernando Lafayette, a assinatura simbólica da Ordem de Serviço, na Prefeitura Municipal, e acompanhou o início dos trabalhos nas vias do município. Ele destacou a importância da sinalização para a organização e segurança no trânsito. “A sinalização adequada é fundamental para que as leis de trânsito sejam obedecidas pelas pessoas com o objetivo de proteger vidas nas vias. Durante a fase de planejamento buscamos o diálogo com a administração municipal para chegar a um projeto de sinalização que organize as vias e atenda os moradores em suas necessidades no trânsito”, disse.

O prefeito de Alfredo Chaves também falou sobre a importância do projeto para a organização da cidade. “Tenho só que agradecer, porque é um projeto que beneficiará todo o tráfego, desde a população, o comércio, os turistas com segurança e qualidade viária”, reconheceu o prefeito.

“A sinalização é importante para o crescimento de Alfredo Chaves, principalmente para ordenar o trânsito, como as vagas de estacionamento. É necessária também a educação no trânsito, a tolerância. Essa iniciativa é importante também para a evolução do comércio e do município”, ressaltou o presidente da Associação Comercial de Alfredo Chaves, Pedro Costa.

Os projetos de sinalização são revisados pelos engenheiros e técnicos do Detran|ES, com base em estudos e levantamentos realizados em cada município, com a participação das prefeituras, autoridades, Polícia Militar e sociedade civil organizada buscando atender às principais necessidades do trânsito nas localidades.

Dentre as intervenções relacionados à sinalização horizontal, como exemplo, estão a demarcação de faixa elevada para travessia de pedestres; faixa de travessia de pedestres; marca de delimitação e controle de estacionamento; demarcação de vaga para Pessoa com Deficiência e para idoso; além de outros dispositivos. Já a sinalização vertical, compreende o pórtico e semipórtico na chegada dos municípios; placa indicativa turística; placas de regulamentação, dentre outros.

Também participaram despachantes, diretores de CFCs, representantes de ECVs, secretários municipais, vereadores, representantes de associações e federações de agricultores, do Mepes (escola agrícola) e da empresa Sitran.

Prazo

A Ordem de Serviço N° 027/2021 foi publicada no Diário Oficial do Estado do dia 17 de maio. A realização dos serviços tem o prazo de 60 dias a partir dessa data, podendo ser prorrogado. Caso necessário, novos serviços podem ser acrescentados no decorrer da implantação da sinalização em determinado município, desde que haja formalização de uma nova Ordem de Serviço complementar.