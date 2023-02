O primeiro site de notícias de Guarapari chegou aos 10 anos de fundação. Ao longo dessa década, a informação sempre foi o compromisso do portal 27. Fundado em fevereiro de 2013 por Wilcler Cavalho Lopes, Jamille Scopel e Renato Ferraz, o portal, como carinhosamente é chamado, segue o seu trabalho de levar informação de qualidade aos leitores capixabas.

Gratidão. O jornalista Wilcler Carvalho, editor do site, falou sobre gratidão nestes 10 anos. “Eu só tenho gratidão aos nossos leitores e parceiros nesta caminhada. Foram anos de luta e dedicação. Quero agradecer imensamente a todos os clientes, equipe de vendas, jornalistas, advogados, estagiários, parceiros e pessoas que passaram esses anos conosco e nos ajudaram a levar esse propósito à frente’, disse ele.

Fé. Ainda de acordo com o Wilcler, só com muita fé para caminhar fazendo jornalismo responsável. “Olha, o mais importante nisso tudo, nessa missão que faço questão de agradecer, é a minha família, minha esposa, meus filhos e por fim, aqueles que nos sustentaram nesse tempo todo. Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo. A eles toda Honra e toda Glória, por termos seguido em frente, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos”, fala o jornalista.

Orgulho da história. Renato Ferraz, um dos fundadores do site fala sobre orgulho da história construída. “Na época, quando eu fui chamado, eu achava que era apenas mais um site que eu iria fazer, pois eu trabalhava com isso. Mas com o tempo e hoje, para mim, é um orgulho absurdo poder fazer parte dessa história, é um orgulho mesmo, poder fazer parte da história da comunicação de Guarapari, fazer parte do portal 27, ter ajudado a fundar esse veículo de comunicação, que na história da comunicação de Guarapari, foi um grande divisor de águas”, afirmou Renato.

Desafios. Responsável pela gestão administrativa do site, Barbara Basílio fala dos desafios diários. “É um desafio diário estar no portal 27. Visto que administrar casa, filhos, empresas e sonhos são tarefas ímpares em nossas vidas. Mas sou muito orgulhosa e grata a Deus por nos permitir chegar até aqui. Sem Ele, não seria possível. Perceber o carinho e respeito que temos como retorno do leitor, isso não tem preço, tem valor”, diz ela.

Honra. A primeira estagiária e primeira jornalista do portal 27, Roberta Bourguignon, também comemora. “Ver o Portal27 completar seus 10 anos de vida é uma grande honra. Cheguei logo no comecinho e acompanhei de perto cada fase. Foi meu primeiro estágio, onde aprendi a exercer a profissão de jornalista na prática, e construí amigos incríveis. Na memória carrego cada cobertura extraordinária que fizemos juntos. Obrigada ao Portal27 por fazer parte da minha vida”,

Agradecimentos especiais a: João Thomazelli, Aline Layber, Fabiano dos Santos, Marcelo Moryan, Vinicius Rangel, Gessika Avila, Rafaela Patricio, Marcella Lucci, Isabela Vidal, Ravena Brazil, Rosimara Marinho, Laura Botechia, Cecília Rodrigues, Lívia Athayde, Lívia Rangel, João Pedro Barbosa dos Santos, João Gabriel Canedo Carvalho, Kaylane Bottecchia Ferreira, Jennifer Freitas e Vera Lúcia Zuchi Monjardim.