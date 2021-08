Neste final de semana (28 e 29) a Praia de Castelhanos, em Anchieta, vai bater altas ondas. É que será realizado por lá a 3ª Etapa Slake Surf Classic, organizada pela Federação de Surf do Espírito Santo (Fesurf), com apoio da Prefeitura e do Surf Club de Castelhanos. Onze categorias e cerca de 200 atletas irão participar do evento que tem início a partir das 8h.

Atletas das categorias Sub 12 e Sub 14 não pagam inscrição, mas devem realizar doação de um agasalho que será entregue para uma entidade local. O evento adotará todos os protocolos sanitários para evitar o contágio da Covid-19.

Conforme os organizadores, a pontuação dos atletas nesta etapa será válida para o ranking oficial de 2020, logo, os pontos dos atletas nesta etapa vão definir os campeões do circuito estadual amador de 2020.

A Federação disponibilizará sua equipe técnica no julgamento das performances dos atletas, que contará ainda com a presença dos especialistas Sérgio Gadelha e Mauro Rabellé (mundialmente reconhecidos).