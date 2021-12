Durante a formatura dos cursos do projeto Qualificar ES, na noite de ontem (17), no Sesc de Guarapari, onde os alunos receberam seus certificados, o Secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo, Tyago Hoffman, agradeceu a presença de todos, falou sobre a oportunidade de qualificação que o governo está oferecendo em todo o Estado, e deu uma notícia importante para a cidade de Guarapari.

Ordem de serviço. Ao lado do representante da empresa, dos vereadores Fábio Veterinário e Izac Queiroz, do deputado federal Ted Conti e do subsecretário Gedson Merízio, Tyago assinou, de forma simbólica, a ordem de serviço para o início dos trabalhos de reforma e restauração da primeira etapa das obras do Radium Hotel, que vai se tornar um polo de vários cursos e um centro de conhecimento.

Segundo Tyago.”Aquele prédio é tombado pelo patrimônio do Espirito Santo. Então ele precisa ser restaurado e tem que manter todas as características originais. Vamos revitalizar aquela praça ali na frente, que vai se tornar um lugar de cultura, um lugar de encontro do povo de Guarapari, para que a gente possa trazer cultura, arte e muito conhecimento para aquela região”, afirmou. Veja o vídeo.