Uma das maiores festas populares de rua do planeta e que faz parte da identidade cultural e econômica da capital baiana, o Carnaval de Salvador 2021, que seria realizado em fevereiro, está oficialmente suspenso. O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto e pelo vice e futuro prefeito Bruno Reis na última sexta-feira (27), durante inauguração do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Elevador Lacerda, em frente à Praça Municipal.

De acordo com o prefeito, a decisão levou em consideração o cenário indefinido de acesso à vacina contra a Covid-19 para toda a população, até a data original da festa. Ele acredita que o próximo gestor, assim como os prefeitos de outras cidades que também possuem festa de Carnaval, possam entrar em acordo para conseguir uma data em conjunto, se a situação permitir.

“É um duro golpe ter que tomar esta decisão não apenas pelo entretenimento proporcionado por um evento que anima baianos e turistas do Brasil e do mundo, mas também pelo ponto de vista econômico, que envolve toda uma cadeia existente durante o ano inteiro por causa do e que já está bastante afetado por conta da pandemia”, declarou ACM Neto.

Para o vice e próximo prefeito, a determinação foi tomada em conjunto, assim como as demais ações de enfrentamento à pandemia já realizadas pela Prefeitura, com base em dados técnicos e científicos. Uma nova data para a folia soteropolitana só deverá ser definida assim que houver um cenário definido para a imunização dos cidadãos contra o novo coronavírus. “Estamos colocando sempre a vida das pessoas em primeiro lugar”, destacou Bruno Reis.

Assim como o Carnaval, todo o calendário de eventos de Salvador está comprometido devido à pandemia. “Também não haverá festas populares. A Lavagem do Bonfim, por exemplo, poderá ter algo simbólico, mas não a participação de pessoas nas ruas como é a tradição”, completou ACM Neto.

*com informações da prefeitura de Salvador