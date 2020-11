Uma das colaboradoras do Portal 27, Laura Botechia Martins, 22, recebeu nesta semana um certificado internacional de especialista em Inbound Marketing, fornecido por uma empresa conceito em marketing de Cambridge, Inglaterra.

Laura é graduada em comunicação social na área de publicidade e propaganda, formada em marketing, fluente em inglês e trabalha no Portal 27 desde 2019. Autora de diversas matérias bem recebidas pelos leitores, Laura foi atrás de mais uma certificação, em busca de continuar evoluindo na carreira.

“Devo meus sinceros agradecimentos ao Portal 27, principalmente por ter sido um eminente fator de incentivo na minha busca pelo conhecimento. No período em que estive na redação, me deparei com inúmeros desafios. O encorajamento de meus colaboradores e amigos de profissão foi a chave para solucioná-los”, conta Laura.

A redatora finaliza mostrando a importância de continuar sempre estudando e em busca de mais conhecimento, por meio de diferentes técnicas e métodos. “É sempre importante adquirir novos aprendizados e estudar novas abordagens. Afinal, não existe transformação sem experiência.”

Certificado. Segundo o certificado emitido, Laura é considerada totalmente capaz e habilitada nas diferentes técnicas de marketing digital, podendo realizar trabalhos com promoções de leads, promoção social, conversão e marketing.