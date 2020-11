A rede de supermercados EPA PLUS realizou no último dia (26), a expansão de suas lojas suas lojas em Guarapari. O supermercado faz parte da rede DMA Distribuidora, sétima maior rede de supermercados do Brasil, tanto em número de lojas quanto em valor de vendas, e também maior rede brasileira sem participação estrangeira em seu capital.

A nova loja em Guarapari fica no bairro Ipiranga em Guarapari e faz parte da história da rede na cidade e no Estado, como explica o gerente de marketing da empresa Ilton Barbosa. “O mineiro tem um carinho muito especial com Espírito Santo e já temos uma loja em Muquiçaba e agora escolhemos essa unidade no bairro Ipiranga, na saída para Meaípe. Uma loja confortável, moderna, com todos os setores que o consumidor pode se sentir à vontade, se sentir em casa, como nós mineiros nos sentimos em casa no Espírito Santo”, afirmou.

O Portal 27, juntamente com a apresentadora do programa Em Destaque, Aline Layber, esteve por lá para acompanhar a cobertura desta inauguração e você confere agora.