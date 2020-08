Como tem feito a vários meses o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), continua mostrando o hospital para seus apoiadores. E como depois do dia 15, de acordo com a legislação eleitoral, não poderá ficar perto, mostrar ou inaugurar obras, ele aproveita o tempo que sobra para aparecer junto aos seus apoiadores.

A prefeitura divulgou que nesta segunda-feira (10), diversas lideranças comunitárias de Guarapari puderam conferir de perto o andamento das obras do Hospital Cidade Saúde. Ainda de acordo com a prefeitura, elas estavam acompanhadas do prefeito Edson Magalhães e estiveram no canteiro de obras e conversaram com os técnicos da empresa responsável pelos trabalhos.

Segundo a prefeitura, durante a ocasião, o prefeito comentou sobre o estágio avançado das obras e dos interessados em gerir o hospital.

“É uma felicidade muito grande receber as lideranças comunitárias para mostrar como a obra do hospital Cidade Saúde está adiantada. Temos um cronograma para entrega entre dezembro e março, e algumas organizações sociais já manifestaram o interesse em gerir o hospital, mas, com certeza, quando abrirmos o processo de concessão esse número deve aumentar”, pontuou Edson.

Ainda, segundo o prefeito, as obras estão na etapa de alvenaria e, em breve, será iniciada a etapa de acabamento. A previsão é de que em setembro os elevadores sejam instalados.

“Não podemos admitir que uma com 150 mil habitantes, uma sazonalidade grande durante a alta temporada, ainda não tenha um hospital. O hospital é importante para saúde, para o turismo, para a economia da nossa cidade”, disse Edson Magalhães.