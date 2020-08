Cantor conhecido nas noites, festas e eventos da cidade, Anfrisio Lima está com uma novidade. Ele revelou ao Portal 27 que está lançando um trabalho voltado para o mundo gospel, com o lançamento de um Cd com várias músicas sua autoria.

Inspiração. Anfrisio começou com a ideia de cantar louvores há algum tempo, mas foi durante a pandemia que ele ficou com um tempo livre maior. Foi então que o cantor começou buscou inspiração em Deus e com seus projetos, gravando e produzindo as músicas e clipes sozinho em sua casa.

O cantor relata, “Eu nunca fiz um louvor antes, mas ai eu tinha ideias e ia gravando no celular, até que eu pedi um sinal para saber se eu deveria fazer isso mesmo, então eu encontrei um cantor gospel que eu era muito fã, mas não foi só uma vez, eu encontrei ele três vezes, sempre que eu pedia um sinal para seguir nesse caminho, eu encontrava esse cara que eu sou fã”, explica.

Anfrisio ainda explica os caminhos que percorreu em sua fé. “Na verdade, eu sou batizado pela igreja wesleyana já tem 2 anos e meio, foi até no dia do meu aniversário, 25 de março, ai eu já frequentava igreja há bastante tempo, também tinha uma tia que era freira, mas agora eu estou na comunidade cristã, lá em Kubitschek, onde me deram a oportunidade de ficar louvando na igreja. O pastor Sergio Alencar, que é um cara muito bom, que fez a igreja na garagem da casa dele, que me deu a disponibilidade de lugar para eu mostrar meu dom”, conta Anfrisio.

Segundo ele as músicas foram evoluindo e o projeto já está pronto e conta com 9 músicas, só é necessário esperar a fábrica que produz os CD´s. Em tempos de plataformas digitais ele optou por ter um CD físico para atender atender ao público Cristão.

O cantor também irá contar com suas músicas disponíveis no Spotify, dentro de uma semana. De acordo com ele a disponibilidade em várias plataformas é para deixar o mais acessível possível para todos que queiram ouvir.

Clipe. Para o lançamento do CD, um clipe foi produzido e será lançado na quinta feira. O clipe foi gravado em vários locais de Guarapari, como Meaípe, Santa Mônica, Setiba e um que foi gravado no município de Domingos Martins, além de gravar os clipes, Anfrisio também gravou algumas músicas em 3 línguas diferentes, português, espanhol e inglês.

Por fim, Anfrisio destaca que criou um Ministério para esse seu lado Gospel. “Meu intuito é fazer a melhor produção possível com o que temos disponível, vão vir agora mil CD´s que eu mandei fazer, a produção no Spotify também, eu criei o Ministério Lima, para os louvores”, disse.

Ele pretende continuar cantando, ou seja, mantendo sua carreira profissional como músico “secular”, tocando Música Popular Brasileira, mas não confirma se vai seguir somente com acarreia só gospel. Segundo ele, “tudo depende da vontade do senhor”, finalizou.

Texto: João Pedro Barbosa, estagiário.