Focado em entregar um hospital de grande porte para a população de Guarapari, o prefeito Edson Magalhães (PSDB), parece não se importar com a rede de apoio a saúde da cidade. Isso porque, ele simplesmente perdeu uma verba federal de R$ 750 mil reais, para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

A verba veio através de emenda do deputado federal Sérgio Vidigal do PDT. A assessoria do deputado comunicou o fato ao vereador Marcos Grijó (PDT). A prefeitura teve prazos dados pelo Ministério da Saúde desde 2017.

Através de oficio a assessoria do deputado afirmou que “A prefeitura não deu a ordem de serviço dentro do prazo estabelecido, por último, quando mais uma vez inquirimos, nos foi informado que veriam se daria para fazer em agosto de /20, no entanto não há mais tempo”, diz o oficio.

Village do Sol. De acordo com o vereador Marcos Grijó a Unidade de Saúde seria construída no bairro Village do Sol. “É lamentável quem em plena pandemia nós perdemos um recurso desse tamanho, que poderia ajudar mais uma comunidade e dar uma saúde mais digna para nossa população. Uma irresponsabilidade total”, afirmou o vereador.

Prejudica outros. O vereador afirmou que o prefeito prejudica outras cidades e outros capixabas. “Infelizmente além de Guarapari perder esse recurso, o prefeito, prejudica outras cidades e comunidades, pois esse recurso está perdido, pois o deputado não tem mais tempo para redirecionar essa unidade de saúde para outra cidade capixaba”, disse.