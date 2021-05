“Devo minha vida à adoção”, declara o deputado federal Ted Conti (PSB), aos 56 anos de idade. É que ainda criança, depois da morte da mãe biológica por uma doença rara de pele, Ted foi adotado pelos padrinhos, que se transformaram em seus pais adotivos.

O deputado revela que chegou a ficar desnutrido e correndo risco de não sobreviver, mas graças aos anjos que decidiram pela adoção, mesmo tendo outros filhos, Ted pode receber amor e um lar para viver.

“Eu e minhas cinco irmãs perdemos nossos pais biológicos muito cedo. Éramos muito pobres e estávamos subnutridos e correndo o risco de não sobreviver. Foi quando Deus nos enviou anjos, que decidiram nos adotar. Meus pais adotivos também eram muito humildes, mas me criaram com muito amor e me ensinaram princípios éticos, cristãos, de respeito ao próximo, e de família”, declara ele.

Para Ted, se hoje conseguiu alcançar vitórias profissionais e pessoais, casar, ter três filhas e transmitir a elas os princípios que aprendeu, é porque esses anjos apareceram na vida dele. “Infelizmente eles já não estão entre nós, mas estão sempre presentes em meu pensamento e atitudes. Como fazem falta!”, disse.

No Dia Nacional da Adoção comemorado todo ano no 25 de maio, Ted comemora a data como se fosse mais um aniversário, com sua tamanha importância. “A minha história é apenas uma, entre tantas, que mostram a importância da adoção. Hoje, Dia Nacional da Adoção, é uma data especial para mim e para tantos. É um dia para que a gente possa refletir e apoiar essa causa tão nobre”, completou.

Como deputado, Ted apresentou projetos que estimulam a adoção e propõe maior proteção à criança e também mais suporte para as famílias que querem adotar. Um dos projetos permite o uso do FGTS para cobrir despesas iniciais para acolher a criança em seu novo lar e o outro acrescenta um dispositivo ao Estatuto da Criança e do Adolescente ampliando o cancelamento de documentos da criança que foram emitidos antes da adoção. “Adote, apoie a adoção, salve uma criança. Seu filho de coração está pronto para ser muito amado e para retribuir todo amor que receber”, finaliza o deputado. Veja o video.