Os idosos que tenham mais que 75 anos e que foram vacinados no mês passado já poderão receber a segunda dose e ficar imunizados contra a covid-19. É que na tarde de hoje foi anunciado pela Prefeitura de Guarapari que a próxima campanha, iniciada na semana que vem, será para este grupo.

Estarão aptos a receber a segunda dose os idosos que tenham idade superior a 75 anos e que tenham sido vacinados nos dias 18, 19 e 22 de março com a vacina CoronaVac. As outras vacinas tem um tempo de espera maior para receber a segunda dose do imunizante.

A campanha ocorrerá na segunda-feira (19) no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba. A vacinação estará ocorrendo das 8h às 14h e será em formato Drive Thru e livre procura, para os que não possuírem veículos.

Atenção:

Mesmo que no cartão de vacinação esteja com prazo para os dias 15 e 16, deverão comparecer ao Complexo no dia 19 de abril;

É preciso levar cartão SUS, CPF e cartão de vacinação contra a covid (entregue no ato da primeira dose);

A Semsa reforça com a população que não há necessidade de passar a noite na fila ou chegar muito cedo, pois quem já tomou a primeira dose da vacina, já possui a segunda dose garantida.

Seguindo as mais recentes determinações do Governo Estadual quanto a evitar aglomerações, o município ressalta a importância do uso de máscara e distanciamento.

*Com informações da assessoria.