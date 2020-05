A prefeitura de Guarapari dá andamento às obras de pavimentação e manutenção no interior. Na manhã da última sexta-feira (15), o prefeito Edson Magalhães (PSDB), visitou o interior do município para acompanhar as obras que acontecem em diversas comunidades.

De acordo com informações da prefeitura, em Barra do Limão, distrito de Rio Claro, as obras de pavimentação seguem acontecendo e, após concluídas, irão facilitar o acesso à região, melhorando o escoamento da produção agrícola, bem como fortalecer o agroturismo e agroindústrias de Guarapari.

“Temos uma proposta de desenvolvimento para o interior do município, valorizando o agronegócio e agroturismo, trazendo novos negócios para a nossa região de montanhas, levando emprego e renda. Hoje contamos com 28 agroindústrias e esperamos que, em pouco tempo, esse número chegue a 100”, comentou o prefeito.

Ainda segundo a prefeitura, em Alto Jaboti, a Secretaria Municipal de Obras (Semop)também segue realizando os serviços de pavimentação, garantindo melhoria na vida dos moradores. Na ocasião, o prefeito também esteve nas regiões de Buenos Aires e Boa Esperança que, assim como outras regiões do interior, recebem serviços de limpeza e manutenção pela CODEG. Ainda em Buenos Aires, acontecem os trabalhos de tapa buracos.