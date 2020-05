Em nota de pesar, a Prefeitura Municipal de Marataízes confirmou a sétima morte por Covid-19 na cidade. Foram confirmados, até o momento, 95 casos da doença em Marataízes e 27 curados.

O óbito. Segundo a Prefeitura, o falecido era um homem de 52 anos, morador da localidade de Imburi: “Ele foi atendido pela médica e enfermeira da Unidade Básica de Saúde de São João do Jaboti, em sua residência, durante visita de monitoramento dos contatos dos casos confirmados de COVID-19. A equipe o encontrou com sinais e sintomas graves, prestou os primeiros atendimentos e acionaram o Resgate”.

Ele deu entrada no dia 29/04/2020, na Unidade de Pronto Atendimento 24h “Dr Anis Nahssen”, sendo transferido no mesmo dia para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. No dia 06/05/2020 recebeu o resultado positivo para COVID-19.

Bairros. O bairro com mais infectados em Marataízes é Barra de Itapemirim, com 17 moradores contaminados pelo coronavírus. Em seguida vem o bairro Imburi, com 12 moradores infectados.