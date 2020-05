Mais uma remessa de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde foi entregue neste final de semana para quatro hospitais do Espírito Santo que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em municípios capixabas onde a Vale atua. Esta nova entrega feita pela mineradora inclui 48 mil kits de teste rápido, além de 16 mil máscaras N95, 50 mil aventais e 190 mil luvas, totalizando 304 mil itens.

Em abril, esses mesmos hospitais receberam mais de 616 mil itens entre máscaras cirúrgicas descartáveis e luvas, totalizando mais de 920 mil itens doados pela Vale até agora. A doação direta feita aos hospitais soma-se às ações de apoio ao Governo Federal.

“Esses equipamentos são importantes para proteger as equipes de saúde que estão na linha de frente na luta contra a pandemia do novo coronavírus”, destaca o diretor de Sustentabilidade da Vale, Sérgio Leite.

Leite destaca ainda a adoção de medidas de prevenção pela empresa em todas as suas unidades. “Com esse conjunto de ações, reforçamos nosso compromisso com toda a sociedade, incluindo nossos empregados, familiares e comunidades onde estamos presentes”, frisa.

Os hospitais beneficiados no Espírito Santo são: Hospital Dório Silva e Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra; Hospital João dos Santos Neves, em Baixo Guandu; e Hospital São José, em Colatina. A distribuição considera critérios técnicos, como número de habitantes, entregas realizadas pelo governo federal e a presença da Vale na região.

Parceria para manutenção de respiradores

A Vale faz parte de uma força-tarefa para realizar a manutenção de respiradores mecânicos no Espírito Santo e fortalecer o atendimento de saúde. Engenheiros e técnicos da empresa atuam juntamente com professores e alunos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no Departamento de Engenharia Elétrica. Após o reparo, os equipamentos serão destinados a hospitais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) para o atendimento de casos graves de Covid-19.

Voluntários e instrutores do Senai-ES também fazem parte do grupo de trabalho. Inicialmente, 70 equipamentos foram mapeados pela Secretaria Estadual de Saúde para serem reparados. Até o momento, 12 foram recuperados.

Além de disponibilizar mão de obra, a Vale arcará com os custos de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e peças de reposição, quando necessário. O trabalho é realizado seguindo as diretrizes dos órgãos de saúde.

A força-tarefa é coordenada pelo Senai Nacional e envolve outras indústrias e instituições, além de órgãos públicos em todo país.

Kits de testes e equipamentos de proteção doados ao Governo Federal

A Vale concluiu na última semana a doação anunciada de kits de testes e EPIs ao Governo Federal. Em pouco mais de 40 dias, foram entregues ao Ministério da Saúde 5 milhões de kits de teste rápido para detecção do vírus e 15,8 milhões de equipamentos de proteção individual (EPIs).