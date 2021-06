A vacinação contra a covid-19 está movimentando muitas pessoas em Guarapari, o problema é que, por medo das vacinas acabarem ou de perder a vez, os moradores estão se reunindo e realizando uma grande aglomeração nos pontos de imunização, preocupando inclusive as autoridades, como a Prefeitura Municipal, que se posicionou hoje com um alerta.

A situação está sendo reparada desde a última quarta-feira (23), quando uma movimentação muito intensa foi vista na entrada do Complexo Esportivo Maurice Santos. Nesta quinta-feira, a situação se repetiu e novamente se formou uma aglomeração, expondo ao risco diversas pessoas que foram se vacinar.

Tentando reduzir esta movimentação intensa, a Prefeitura Municipal de Guarapari emitiu um alerta nos canais oficiais de comunicação, onde orientou que os moradores compareçam nos pontos de imunização apenas no horário marcado, para que evitem as aglomerações e respeitem as diretrizes estaduais de distanciamento social.

“É importante que cumpram o horário exato do seu agendamento para otimizar as atividades sendo necessário que seja cumprido o horário determinado pela Secretaria Municipal de Saúde”, comunicou a Prefeitura por meio dos canais oficiais.