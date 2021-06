A cidade de Cariacica completou hoje 131 anos, e como forma de homenagear os moradores e comemorar esta data, o governador do estado, Renato Casagrande, transferiu a capital por um dia e declarou que serão investidos R$227 milhões no município em diversas obras nas áreas de infraestrutura, saneamento, mobilidade urbana e educação.

“A transferência da Capital tem uma simbologia forte pela importância da cidade para nosso Estado. Esse conjunto de obras que estamos anunciando, mais as obras que já estamos fazendo na cidade mostra a importância histórica que o município de Cariacica tem para o Espírito Santo”, comentou o governador.

Confira abaixo as obras que serão feitas em cada área anunciada:

Mobilidade Urbana

Para resolver a questão da mobilidade urbana na cidade de Cariacica o governador anunciou que será construído o sistema Aquaviário, pedido há muito tempo pelos moradores da região. Hoje foi decretado o início das obras de construção dos píeres, que serão iniciados pela estação de embarque de Porto de Santana, em Cariacica.

O prazo para a construção de cada píer será de seis a oito meses. Para a construção deste terminal, serão investidos cerca de R$ 1,3 milhão. As estruturas vão contar com sala de espera, onde os passageiros vão aguardar o embarque. Para o acesso aos barcos, haverá uma interligação, tipo ponte, que será coberta para o conforto de quem usar o aquaviário.

O sistema aquaviário operou na Grande Vitória até a década de 1990, quando foi desativado. A construção dos outros três terminais deve ser iniciada ainda este ano: Prainha, em Vila Velha, Praça do Papa e Centro, em Vitória, com investimento aproximado de R$ 1,5 milhão cada.

Infraestrutura

Já na parte de infraestrutura da cidade, o governo do estado irá investir em obras de reforma e ampliação da praça pública na avenida Expedito Garcia, a implantação do Parque Linear da Biquinha e a reforma da praça multiuso no bairro Bandeirantes. Serão feitas melhorias com iluminação, chafarizes, playgrounds, academias populares meio-fios, pisos, decks de madeira e bancos.

Saneamento básico

Para o saneamento básico o governo do estado destinou a maior verba, foram mais de R$200 milhões para atender o Marco Legal do Saneamento e garantir acesso à este serviço para pelo menos 90% dos moradores até 2033. Além disso também serão feitas as obras do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, o maior programa ambiental do Espírito Santo.

Serão investidos mais de R$ 138,9 milhões, financiados junto ao Banco Mundial, destinados a obras estruturantes de saneamento que vão beneficiar mais de 78 mil habitantes da cidade de Cariacica. O prazo de execução é de 46 meses.

Educação

Por fim, para a área da educação o governo estadual irá investir na reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Coronel Olímpio Cunha, localizada no bairro Santana. As intervenções vão ser executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

O investimento será de R$ 11,5 milhões e o prazo previsto para a execução das obras é de 900 dias. Já para a Escola Coronel Olímpio Cunha as obras serão para a reconstrução total, e o local passará a ter uma área total de 4.658,62 metros quadrados, além de sala de leitura, quadra poliesportiva, auditório, laboratório de ciências, 16 salas de aula, sala de artes, ambiente administrativo, refeitório, cozinha, sanitários e vestiários.