Alinhado às tendências e demandas educacionais contemporâneas, a Rede de Ensino Doctum anuncia uma parceria com a Geekie – empresa que é referência em educação inovadora no Brasil e no mundo. Através do projeto Play no Futuro, a Doctum passa a oferecer acesso gratuito à plataforma de educação Geekie Games, para que os estudantes e interessados tenham acesso a um jogo com videoaulas, exercícios e simulados que prepara os usuários para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares.

O Geekie Games é a única plataforma adaptativa credenciada pelo MEC que entende seus pontos fracos e fortes, e traça o melhor roteiro de aulas para o estudante passar no Enem. A cada fase, um conjunto de videoaulas e exercícios para melhorar o nível do aluno. Todo o conteúdo está organizado online, o que permite que a aprendizagem possa acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar.

Com essa parceria, os interessados terão acesso gratuito à versão Pro durante um ano. Esta versão completa conta com acesso ao RAIO X para identificar do nível de estudo; Plano de estudos em forma de jogo; 8 simulados diferentes; Videoaulas curtas e objetivas; Ranking para medir o desempenho frente a outros concorrentes no Simulador SISU; Mais de 5 mil exercícios disponíveis; e acesso de estudos pelo aplicativo do celular ou no navegador do computador.

Acesse playnofuturo.doctum.edu.br e se inscreva gratuitamente.