Foi entregue na noite de ontem a obra da praça Marina Cirino, localizada na Prainha de Muquiçaba. O local recebeu uma reforma que trocou os pisos, bancos, gramados e construiu uma nova estrutura para dar sombra aos moradores que estiverem lá para conversar e interagir.

A reforma foi feita pela Prefeitura Municipal de Guarapari e teve um investimento de cerca de R$300 mil, entregue em um tempo recorde de 3 meses, segundo comentou o prefeito Edson Magalhães.

Além disso, o local também recebeu uma imagem do santo que é um ponto turístico conhecido por lá, agora, a estátua de São Pedro além de estar no mar também está em um gramado da praça, recebendo principalmente um grande destaque durante a noite, quando é iluminada.

“Esse é um centro de convivência, é onde as pessoas possam se acomodar, criar amizades, que as famílias e as crianças possam vir aqui no final da tarde. Ela custou cerca de R$300 mil, tivemos que refazer todo o piso, o pergolado e outro, está muito diferente do passado daqui. Antes era muito escuro, um lugar com muita prostituição, hoje nós mudamos isso e é uma satisfação entregar isso para a população de Guarapari”, comentou o prefeito Edson.

Entrega de carro para a Pestalozzi

Outro momento importante durante a inauguração da praça na noite de ontem foi a entrega de um carro, modelo Oroch da Renault 0km, que foi doado pela Prefeitura de Guarapari para a Pestalozzi.

“Nós temos várias emendas que recebemos ano passado e uma delas foi essa, de comprar um veículo para a Apae e a Pestalozzi, eu tenho um carinho muito grande com essas entidades e o município ajuda sempre que possível. Aprovamos recentemente R$150 mil para o asilo, é importante que a gente trabalhe com essas entidades”, contou o prefeito.

Promessa de outras obras e evento

O prefeito Edson Magalhães também falou da intenção de realizar outras obras na cidade, como o calçadão da orla de Meaípe, a realização de um Festival Gastronômico também em Meaípe, uma praça em Nova Guarapari e inaugurar a pista de skate, que embora já esteja em uso, ainda não foi oficialmente entregue.

Confira o vídeo do momento de inauguração da praça abaixo:

*Foto de capa: Prefeitura de Guarapari/Reprodução.