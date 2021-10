Por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), a Prefeitura de Guarapari publicou nesta quarta-feira (13) o edital de Processo Seletivo para a contratação de 10 estagiários do ensino médio para atuar no projeto “Facilitador Turístico”.

Podem participar jovens de 15 a 18 anos e a bolsa/auxílio é de 45% do salário mínimo, com carga horária de 20 horas semanais. A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo estudante, entre os dias 13 e 18 de outubro, no setor de protocolo da Prefeitura de Guarapari, Rua Alencar Moraes de Resende, n°100, Jardim Boa Vista, no horário de 09:00 às 17:00. Acesse aqui o edital.

Em caso de dúvidas, o participante pode entrar em contato com a equipe da Setec, na Avenida Munir Abud, nº 234, na Praia do Morro – Guarapari/ES, Tel. (27) 3362.3005 e pelo e-mail: setec@guarapari.es.gov.br.