Guarapari terá fim de semana de intensa programação com festas, turismo religioso, gastronomia e grandes shows

Guarapari se prepara para viver um dos fins de semana mais movimentados de 2026 entre os dias 4 e 7 de junho. Com eventos distribuídos por diferentes regiões do município, a cidade reunirá atrações voltadas ao turismo religioso, gastronomia, cultura popular, motociclismo e música, atraindo moradores e visitantes de diversas partes do Espírito Santo e do país.

No Centro, a Orla do Canal será o cenário do festival Vem Forrozear, que acontece de quinta-feira (4) a domingo (7). O evento promete transformar a região em um espaço de convivência, cultura e gastronomia, valorizando as tradições nordestinas e ampliando as opções de entretenimento para turistas e moradores. Entre os destaques da programação estão os shows da dupla sertaneja Breno e Bernardo e da Banda Bicho de Pé.

Na região de Meaípe, no sul do município, será realizada a 3ª edição do São João Gastronômico. A programação, que acontece entre sexta-feira (5) e domingo (7), reúne culinária típica, apresentações culturais, quadrilhas juninas e atrações musicais. O evento contará com show nacional da dupla Ricardo & João Fernando, além de apresentações de Trio Maruí, É no Pagode, Agitaê, Mateus Araújo, Orquestra Amigos do Violão, Banda Rock Brasil e da dupla Rony e Ricy.

Já na Praia D’Ulé, na região norte da cidade, o Moto Fest 2026 promete reunir motociclistas de várias regiões do Espírito Santo e de outros estados. O encontro acontece de quinta-feira (4) a sábado (6) e contará com apresentações de bandas e artistas do cenário regional do rock, como Índios Urbanos, Faixa Bônus, Versão Pirata, Folk’n Rolls, Letal, Auto Reverse, Lu Nogueira e Fábio Guerra. Um espetáculo de paraquedismo programado para o sábado também integra a agenda do evento.

Além das atrações culturais e de entretenimento, a programação inclui importantes manifestações religiosas. Na quinta-feira (4), fiéis católicos celebram Corpus Christi, uma das principais solenidades da Igreja Católica. Em Guarapari, os tradicionais tapetes coloridos serão confeccionados ao longo da Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro, e na Orla da Praia do Morro, que receberá cerca de um quilômetro de decoração temática. Missas e procissões também fazem parte das celebrações.

A cidade ainda será passagem dos participantes da 27ª edição de Os Passos de Anchieta, considerada uma das maiores caminhadas de fé do Brasil. Na sexta-feira (5) e no sábado (6), os peregrinos percorrerão o trecho que atravessa Guarapari durante o trajeto de aproximadamente 100 quilômetros entre Vitória e Anchieta, em uma experiência que combina religiosidade, história, natureza e turismo.

De acordo com o prefeito Rodrigo Borges, a diversidade de eventos realizados simultaneamente reforça a vocação de Guarapari para o turismo e contribui diretamente para a economia local.

“Estamos falando de eventos que atraem públicos distintos e movimentam toda a cadeia econômica da cidade. Hotéis, pousadas, restaurantes, comércio, ambulantes e prestadores de serviços são beneficiados com o aumento da circulação de visitantes. Além de promover lazer, cultura, esporte e fé, esses eventos geram emprego, renda e oportunidades para a nossa população. É uma estratégia importante para fortalecer a economia local e consolidar Guarapari como referência em turismo de eventos no Espírito Santo”, destacou o prefeito.

A expectativa é de que a programação impulsione a rede turística e comercial do município, consolidando Guarapari como um dos principais destinos de eventos do Espírito Santo, mesmo fora da alta temporada de verão.